"Беседа" из-за отказа торговать за рубли: в Запорожской области россияне угрожают предпринимателям

Оккупанты не прекращают вводить свои "порядки" в оккупированных населенных пунктах Запорожской области.

Во временно захваченной Васильевке российские войска угрожают предпринимателям и склоняются их к сотрудничеству. Кроме того, захватчики угрожают им.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что если предприниматели не согласятся продавать свои товары в рублях, то с ними обещают провести так называемую "профилактическую беседу".

"В Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей", – говорится в сообщении.

Россияне также грабят оккупированные территории области. Бердянцы сообщают, что вдоль Мелитопольского шоссе прошли несколько десятков зерновозов. Они увозили зерно из складов агрокомпании в районе "Азовкабеля". К слову, предприятие отказалось от сотрудничества с россиянами, а также эвакуировало свои мощности с оккупированной территории.

Как сообщалось, за три месяца войны в Запорожской области российские оккупанты разрушили уже восемь памятников истории и культуры. В частности, в городе Орехов вражескими обстрелами повреждено старинное менонитское имение — историческое здание менонита Йохана Янцена, которое было построено в 70-е годы XIX века.

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