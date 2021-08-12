Бешеная белка покусала 8-летнего мальчика в Ровенской области: все село отправили на карантин

Бешеная белка покусала 8-летнего мальчика в Ровенской области: все село отправили на карантин

Медики подтвердили бешенство у животного, которое набросилось на ребенка.

В с. Познань Ровенской области обнаружили случай бешенства животных. Из-за этого в селе объявили карантин на два месяца.

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Об этом сообщила пресс-служба Сарненской райгосадминистрации.

"Село Познань на Сарненщине — в опасной зоне из-за подтвержденного случая бешенства дикого животного. С целью профилактики и недопущения распространения заболевания бешенством, комиссия приняла решение территорию села признать неблагополучной и установить карантин сроком на 60 дней", — говорится в сообщении.

Как информирует "Сарны News.City", от укуса бешеного животного пострадал 8-летний местный житель. Ребенка укусила белка.

Родители мальчика сразу же вызвали ветеринарную службу, а ребенка отвезли в больницу, где подтвердили бешенство.

Напомним, белка отправила на карантин целый городок на Житомирщине.

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