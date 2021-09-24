Бешеная кошка отправила на карантин все село в Тернопольской области

Бешеная кошка отправила на карантин все село в Тернопольской области

Животное покусало двух мужчин.

В селе Красносельцы, что вблизи Збаража Тернопольской области, бездомная кошка покусала двух мужчин. Оказалось, что животное — больное бешенством, поэтому все село отправили на карантин.

Как сообщила в четверг, 23 сентября, Збаражский городской совет, кошка набросилась на мужчин еще 13 сентября. Эксперты провели исследование и только недавно установили, что животное — больное.

"В связи с этим случаем заседала Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Тернопольской районной государственной администрации и решила объявить территорию с. Красносельцы Тернопольского района неблагополучной по бешенству животных и наложить карантин", — говорится в сообщении.

Кроме этого в селе ветеринары вакцинируют от бешенства собак, кошек и сельскохозяйственных животных.

Напомним, в Ровенской области бешеный кот напал и покусал ребенка.

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