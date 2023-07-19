Бешенная популярность: платные камеры в СИЗО можно будет забронировать онлайн

Платные камеры обустраивают во всех СИЗО Украины. Заплатив определенную сумму денег, ожидать решения суда можно в камерах с повышенным уровнем комфорта.

О деталях проекта рассказал министр юстиции Деним Малюська в эфире общенационального марафона.

"Платные камеры в следственных изоляторах по всей Украине работают. Лучше всего функционирует Киевский следственный изолятор: платные камеры там в дефиците и мало когда появляется свободная платная камера, хотя там целый корпус платных камер. То есть услуга пользуется бешенной популярностью", — говорит Малюська.

По его словам, Минюст планирует запустить возможность бронирования платного места в СИЗО онлайн, вроде букинга (система интернет-бронирования жилья).

"С возможностью становиться в очередь с тем, чтобы обеспечить прозрачность. Это приносит неплохие средства следственному изолятору, чтобы ремонтировать свои помещения и более или менее удерживать все в надлежащем состоянии", – подытожил министр.

Напомним, что Министерство юстиции ввело экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах в мае 2020 года.

Ранее в Минюсте показали фото лагеря для военнопленных из РФ и сообщили, сколько стоит содержание одного оккупанта.

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