"Бешеные" цены, пропуски, работа гауляйтеров и ожидание возвращения Украины: как живет Бердянский район в оккупации

В Софиевской громаде, в которую входят 9 сел и 2 поселка, Бердянского района Запорожской области из пяти тысяч жителей осталось около трех тысяч.

Это аграрная часть региона, и люди жили за счет работы сельскохозяйственных предприятий. Оккупация этого района началась 26 февраля 2022-го. И население находится в тяжелых социально-экономических условиях.

Об этом рассказал в рамках проекта "Жизнь в оккупации" глава Софиевской общины Бердянского района Станислав Захаревич.

По его словам, предприниматели были вынуждены уволить значительную часть работников и снизить зарплаты. К этому прилагается нехватка запчастей на технику, которая не может обрабатывать угодья. При этом гривна ходила до 1 января этого года. Сейчас оккупационные власти делают все, чтобы ввести рублевую зону. Это приводит к так называемому эффекту "бешеных цен". “В Бердянске и Приморске цены на товары гигиены в разы выше района, которые контролируются украинскими властями. В сельской местности цены выше в полтора раза. К примеру, один килограмм мандаринов стоил 250 рублей (это примерно 220-230 грн). Огурцы – 340 рублей, мясо – 300-500 рублей, конфеты “Ромашка” – 1200 рублей”, — сказал Захаревич.

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Захаревич отметил, что районный центр Бердянск – это курортный город, где экономика завязана на летнем отдыхе. На многих базах, домах живут оккупанты, которые ограбили эти помещения.

Также глава общества поделился тем, что все плавсредства в начале оккупации района были конфискованы. Впоследствии российские правоохранители начали выдавать их тем, кто обещал свою лояльность и обозначал их буквой "Z".

Председатель Софиевской общины Бердянского района Станислав Захаревич добавил, что выехать из Бердянского района можно через Россию в страны ЕС или Грузии, а перемещаться можно относительно свободно, однако с 1 марта готовится введение пропусков для передвижения между всеми населенными пунктами.

На сегодняшний день оккупационные власти в Бердянском районе — это постоянное изменение гауляйтеров, которых привозят из других населенных пунктов области.

Пока местные жители в большинстве ожидают восстановления украинской власти. Особый подъем был после освобождения Херсона и области от оккупации.