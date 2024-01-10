"Безответственные и прячутся": нардепка раскритиковала Кабмин из-за законопроекта о мобилизации

Бобровская считает, что во власти решили замолчать важную тему, которая беспокоит всех.

Нардепка, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская считает, что фракция "Слуга народа" и Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем фактически "абстрагировались" от законопроекта о мобилизации и не комментируют его, хотя субъектом представление документа является именно правительство.

Об этом она сказала в эфире "Эспрессо".

"Я считаю несправедливым, что не дают комментарии мои коллеги из "Слуги народа" и не дают комментарии в Министерстве обороны. Кажется, решили замолчать важную тему, которая беспокоит всех. Это будет влияние на общество с определенными последствиями. Я считаю, что такая поведение является недопустимым и безответственным. Никто не хочет комментировать те положения, которые Минобороны прописало. А это 70 страниц в электронном варианте и 200 страниц распечатанного текста", – говорит депутат.

По ее словам, очень многое, которое прописано в документе, будет нормироваться подзаконными актами.

"А они даже не написаны и не прописаны. То есть это еще одна история, которая будет регулироваться Кабмином, и о которой еще меньше говорят", — отметила Бобровская.

Депутат рассказала, что с тех пор, как она стала активно комментировать этот законопроект, ей "прилетает" в соцсети немало критики от простых украинцев, которым не нравятся те или иные нормы в документе.

"Эти претензии должны писаться министру обороны, премьеру Шмыгалю, который вообще не комментирует, хотя является субъектом представления", – пояснила она.

Также Бобровская напомнила, что ее Комитет пока не принял ни одного решения по законопроекту о мобилизации. В то же время она подчеркнула, что рекомендации Комитета не имеют никакой юридической силы.

"Они будут иметь силу исключительно в виде правок ко второму чтению, при условии, что их примут. Моя позиция – в том виде, в каком есть документ, его нельзя принимать в первом чтении", – подытожила Соломия Бобровская.

Ранее нардепка Соломия Бобровская пояснила, что в первом чтении законопроект о мобилизации будет принят в том виде, в каком он сейчас – без правок.

Напомним, мы писали о главных противоречиях и спорах вокруг скандального законопроекта о мобилизации.

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