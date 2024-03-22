В ночь на пятницу, 22 марта, российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области. Информации о потерпевших нет.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью тревога была объявлена по всей территории Украины. Около пяти часов первые ракеты залетели в воздушное пространство государства.

Читайте также: