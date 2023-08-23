Беспилотник ударил по школе в Сумской области: есть погибшие, под завалами — люди

Ранены три человека.
В среду, 23 августа, оккупанты РФ ударили беспилотником по учебному заведению в Ромнах Сумской области. Россияне уничтожили школу. Есть жертвы.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"В Ромнах на Сумщине россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере двух педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС", — сообщил глава МВД.
По словам Клименко, три человека получили ранения. Кроме того, по предварительной информации, под завалами находятся еще двое работников заведения.
Поисково-спасательная операция на месте атаки беспилотником продолжается.
Как сообщалось, утром 23 августа во время воздушной тревоги оккупанты атаковали дроном Сумскую область. Произошло попадание в учебное заведение в городе Ромны.