Беспилотник ударил по школе в Сумской области: есть погибшие, под завалами — люди

В среду, 23 августа, оккупанты РФ ударили беспилотником по учебному заведению в Ромнах Сумской области. Россияне уничтожили школу. Есть жертвы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В Ромнах на Сумщине россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере двух педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС", — сообщил глава МВД.

В Ромнах из-за атаки РФ погибли по меньшей мере два человека.

По словам Клименко, три человека получили ранения. Кроме того, по предварительной информации, под завалами находятся еще двое работников заведения.

Поисково-спасательная операция на месте атаки беспилотником продолжается.

Спасательная операция на месте атаки беспилотником в Ромнах продолжается. / Фото: Игорь Клименко

Как сообщалось, утром 23 августа во время воздушной тревоги оккупанты атаковали дроном Сумскую область. Произошло попадание в учебное заведение в городе Ромны.

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