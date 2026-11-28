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Беспилотники атаковали Коростень: возникли пожары на объектах железной дороги и в админзданиях
В результате попаданий по гражданской инфраструктуре вспыхнули пожары, пострадавших нет.
Российские ударные беспилотники атаковали Коростень в Житомирской области, повлекши пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры и в административных зданиях.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.
«Вчера вечером российские беспилотники атаковали Коростень. В результате ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры и административным зданиям возникли пожары. Обошлось без пострадавших», — отметил он.
Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС все пожары ликвидированы.
Атака на Украину 28 ноября — что известно
Российские войска в ночь на субботу, 28 ноября, атаковали Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утреннем отчете Воздушных сил.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 141 российский БпЛА типа Shahed (54 из них реактивные), Гербера и дроны других типов.
В Харькове в результате ночной российской атаки возник пожар на территории садового общества в Индустриальном районе.
Россияне атаковали Киевскую область ударными дронами — в Белой Церкви травмирована женщина.