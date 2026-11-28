На местах попаданий возникли возгорания / © Associated Press

Реклама

Российские ударные беспилотники атаковали Коростень в Житомирской области, повлекши пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры и в административных зданиях.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Реклама

«Вчера вечером российские беспилотники атаковали Коростень. В результате ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры и административным зданиям возникли пожары. Обошлось без пострадавших», — отметил он.



Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС все пожары ликвидированы.

Реклама

Атака на Украину 28 ноября — что известно

Российские войска в ночь на субботу, 28 ноября, атаковали Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утреннем отчете Воздушных сил.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 141 российский БпЛА типа Shahed (54 из них реактивные), Гербера и дроны других типов.

В Харькове в результате ночной российской атаки возник пожар на территории садового общества в Индустриальном районе.

Россияне атаковали Киевскую область ударными дронами — в Белой Церкви травмирована женщина.

Реклама

Новости партнеров