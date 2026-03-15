Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ: горит нефтебаза (фото)

Информации о пострадавших из-за атаки на Тихорецк нет.

Катерина Сердюк
Тихорецк

Ночью 15 марта беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Вероятно, целью стала нефтебаза в Тихорецке .

Об этом сообщает ASTRA .

Россияне утверждают, что в пригороде Тихорецкое возгорание из-за «падения обломков БпЛА». По предварительным данным, горит нефтебаза. Есть и другие разрушения – фрагменты беспилотников повредили две высоковольтные линии.

«Аварийно-восстановительные работы начнут после того, как специалисты завершат осмотр территории», — уверяют местные власти.

Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 12 марта беспилотники также атаковали нефтебазу «Тихорецкая» в Краснодарском крае РФ. Вспыхнул масштабный пожар. Кадры «хлопка» начали активно распространяться по Сети. Власти РФ заявили, что работали ПВО и якобы упали «обломки». Как известно, нефтебаза принадлежит компании «Тихорец-Нефть» и используется как большой терминал для приема, хранения и транспортировки нефти по трубопроводам.

