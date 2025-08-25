- Дата публикации
Беспилотники атакуют Украину — где опасно
В этих областях раздается воздушная тревога.
Поздно вечером 25 августа ударные БпЛА в Донецкой области следуют курсом на Днепропетровщину. А на востоке Днепропетровщины вражеские БПЛА летят по западному курсу.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Также там сообщили о пусках КАБ враждебной тактической авиацией в Запорожье.
Днем 25 августа сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, скоростной цели на Сумщине.
Ранее жителей Киевщины призвали не пренебрегать сигналами об опасности.