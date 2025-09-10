Беспилотники атакуют Украину — куда летят

Воздушная тревога в регионах / © tsn.ua

Сплошной рой враждебных БПЛА сует с севера вечером 10 сентября.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Так, группы БПЛА из Сумщины улетают на Черниговщину.

Также зафиксирован БПЛА на востоке Черниговщины, держащий курс на мероприятие.

БПЛА из Полтавщины летят на Кременчуг.

Дроны также угрожают Черкасщине.

С юга группы БПЛА двигаются на Кривой Рог.

Вражеские дроны зафиксированы в направлении Николаевщины, а также эксземпляры, следующие мимо Запорожья.

Есть БпЛА в направлении Кропивницкого. А также из Кировоградщины — в Черкасскую.

Напомним, поздно вечером 9 сентября в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. В орог атаковал Украину «Шахедами» и ракетами. И не только Украина.

Позже против 10 сентября во время массированной российской атаки в соседнюю Польшу залетели беспилотники РФ. Польские военные сбивали БПЛА.