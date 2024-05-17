Беспилотники двигаются по Украине: в регионах объявлена воздушная тревога

В ночь на 17 мая 2024 года враг продолжил свою атаку беспилотниками.

"Шахеды" на Николаевщину с юга!", — об этом заявили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В части областей закончилась воздушная тревога. Например, в Харьковской области она длилась более 16 часов.

Однако в части Украины она все еще звучит.

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Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.

"Двигаются вдоль границы Николаевской и Одесской областей на север", — добавили позже в ВС ВСУ.

Напомним, Владимир Зеленский 16 мая появился в Харькове и доложил о ситуации на "сложном направлении".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В ВОВЧАНСКЕ РОССИЯ РАСТРЕЛЯЮТ УКРАИНЦЕВ! Людей похищают и сгоняют в подвалы!"

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