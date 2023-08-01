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Беспилотники на Харьков запустили из Белгородской области РФ — прокуратура

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
67
Время на прочтение
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Беспилотники на Харьков запустили из Белгородской области РФ — прокуратура

Враг продолжает обстреливать Харьков / Фото: ТСН.ua

В Харькове оценивают последствия атаки беспилотников.

Беспилотники были запущены из Белгородской области России.

Об этом заявил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, — говорится в социальных сетях.

"Попадания были на территории одного из учебных заведений на территории Салтовского района и по зданию одного из спортивных объектов в Шевченковском районе".

В Шевченковском районе ранен охранник спортивного объекта, его госпитализировали.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.

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Дата публикации
Просмотры
67
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