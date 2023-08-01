Беспилотники на Харьков запустили из Белгородской области РФ — прокуратура

Беспилотники были запущены из Белгородской области России.

Об этом заявил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, — говорится в социальных сетях.

"Попадания были на территории одного из учебных заведений на территории Салтовского района и по зданию одного из спортивных объектов в Шевченковском районе".

В Шевченковском районе ранен охранник спортивного объекта, его госпитализировали.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.