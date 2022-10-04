"Беспилотники таки добрались до Украины": Эстония передала ВСУ дроны, на которые для ВС РФ собирал дальнобойщик из Пскова

Эстония передала Вооруженным силам Украины 3 дрона, на которые смахивали россияне, чтобы приобрести их для своей армии.

О передаче дронов сообщили в эстонской полиции.

"Помните дроны, которые мы конфисковали у человека, пытавшегося пожертвовать их для российской агрессии в Украине? Ну, эти беспилотники все-таки добрались до Украины. Но с правой стороны и с правой стороны фронта", — говорится в сообщении.

Напомним, что дроны покупал для российской армии блоггер-дальнобойщик из Пскова. Он объявил о сборе средств на их приобретение среди своих подписчиков, а затем отправился покупать их в Эстонию. На границе мужчину задержали эстонские правоохранители. Дроны изъяли.

Ранее мы сообщали, что ударные дроны-камикадзе, на которые украинцы очень быстро собрали деньги, уже воюют на фронте. За несколько дней украинцы набросали "в банку" более 60 миллионов гривен.

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