Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
Беспилотники всю ночь атаковали областной центр: первые детали от власти

Россия атаковала Одесчину ударными беспилотниками, предварительно обошлось без жертв.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Шахед

Шахед

В ночь на пятницу, 10 апреля, российская армия ударила беспилотниками по Одессе. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Почти всю ночь враг атаковал наш город беспилотниками. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры», — подчеркнул чиновник.

С его слов, жилая застройка осталась невредимой. Пока информации о пострадавших нет.

Отметим, по состоянию на 7 часов в Одессе раздаются сирены. Воздушная тревога была объявлена в 05:13 из-за угрозы беспилотников. Предыдущая длилась почти четыре часа — с 00:32 до 04:18.

Напомним, минувшей ночью РФ ударила по важному объекту в Одесской области. В результате ударов дронов было зафиксировано повреждение на территории объекта критической инфраструктуры.

