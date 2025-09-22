Бесплатная лазерная коррекция зрения в Британском офтальмологическом центре

Реклама

Мы запускаем уникальную акцию для всех молодых и креативных людей от 18 лет! Так как лазерная коррекция имеет медицинские показания с 18 лет когда глаз человека достигает взрослых параметров

У вас есть шанс получить лазерную коррекцию зрения абсолютно бесплатно.

Всё, что нужно — немного юмора, творческий подход и желание видеть мир чётко, без очков и линз.

Реклама

Современная жизнь требует отличного зрения. Очки и линзы часто мешают в спорте, на работе и в неожиданных ситуациях. Зрение без ограничений — это свобода, уверенность и преимущество в любой сфере.

Британский офтальмологический центр, расположенный в самом сердце Киева, стал местом, где тысячи пациентов уже избавились от очков и получили зрение, подаренное природой. Теперь именно вы можете стать следующим! И бесплатно.

Условия акции

Акция «Розыгрыш лазерной коррекции зрения» проводится Британским офтальмологическим центром с 10 сентября 2025 года и продолжается в течение года.

Участниками акции могут стать все наши пациенты, которые прошли полное диагностическое обследование зрения в клинике и по результатам имеют медицинские показания и не имеют противопоказаний к проведению лазерной коррекции.

Реклама

Чтобы принять участие, нужно снять короткое креативное видео с ответом на вопрос «Почему я хочу сделать лазерную коррекцию зрения?», разместить его в TikTok или Instagram и обязательно отметить официальные страницы клиники в выбранной соцсети, а также отправить ссылку на электронную почту клиники, указанную на сайте eyes.ua. Дополнительные баллы за юмор и неожиданный поворот сюжета.

Проявите свою креативность и творчество!

Среди всех участников в конце каждого календарного месяца проводится розыгрыш бесплатной лазерной коррекции зрения . Все прозрачно и честно и если ролики созданные нашими потенциальными пациентами будут равноценными то возможно в месяце будет и два победителя

Победитель определяется по качеству видео и количеству лайков, а результаты объявляются на сайте и в социальных сетях клиники.

Приз не может быть обменян на денежный эквивалент или другие услуги клиники, и один участник может выиграть только один раз.

Реклама

Принимая участие в акции, все участники соглашаются на использование своих видеороликов, видео отзывов и других материалов в рекламных целях клиники (на сайте, в социальных сетях и на других ресурсах). Победитель акции дополнительно предоставляет согласие на фото- и видеосъёмку всего процесса операции лазерной коррекции зрения и на публикацию этих материалов в соцсетях и на других ресурсах клиники.

Акция только стартовала, но уже то что мы видим это интересно и нашим потенциальным пациентам, и всему нашему персоналу.

Присоединяйтесь к возможностям Британского офтальмологического центра.

Подробнее на сайте eyes.ua.

Реклама

C уважением, учредитель Британского офтальмологического центра

Наталья ФОСТЕР

Лондон, Великобритания.