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Бесплатная помощь для детей от педиатров в Украине: номера телефонов

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Бесплатная помощь для детей от педиатров в Украине: номера телефонов

Обращаться можно круглосуточно и бесплатно.

Педиатры одной из детских поликлиник объявили о бесплатной помощи для украинцев с заболевшими детьми.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Янина Соколова.

"Дорогие пациенты! В это тяжелое время наши врачи будут предоставлять бесплатную онлайн помощь всем, кто в ней нуждается!" – объявили врачи.

Обратиться за консультацией можно по телефонам:

+380991845970 Пеньков Андрей Юрьевич
+380501094639 Пасечник Игорь Петрович
+380677382873 Кононенко Елена Владимировна
+380662130603 Люшуков Федор Михайлович
+380507323434 Оникиенко Александр Леонидович
+380970357118 Тишко Александр Сергеевич
+30679545435 Ямчицкая Александра Ардалионовна
+380502976960 Клюшка Роман Александрович
+380954156424 Одинцова Елена Юрьевна
+380675761550 Кальницкая Елена Ефимовна
+380954207694 Искандарова Амила Мовлаевна
+380677105190 Буренок Анастасия Сергеевна

Детский уролог: +380967314180 Халилов Сейдали Рустемович

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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