Бесплатная помощь для детей от педиатров в Украине: номера телефонов

Обращаться можно круглосуточно и бесплатно.
Педиатры одной из детских поликлиник объявили о бесплатной помощи для украинцев с заболевшими детьми.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Янина Соколова.
"Дорогие пациенты! В это тяжелое время наши врачи будут предоставлять бесплатную онлайн помощь всем, кто в ней нуждается!" – объявили врачи.
Обратиться за консультацией можно по телефонам:
+380991845970 Пеньков Андрей Юрьевич
+380501094639 Пасечник Игорь Петрович
+380677382873 Кононенко Елена Владимировна
+380662130603 Люшуков Федор Михайлович
+380507323434 Оникиенко Александр Леонидович
+380970357118 Тишко Александр Сергеевич
+30679545435 Ямчицкая Александра Ардалионовна
+380502976960 Клюшка Роман Александрович
+380954156424 Одинцова Елена Юрьевна
+380675761550 Кальницкая Елена Ефимовна
+380954207694 Искандарова Амила Мовлаевна
+380677105190 Буренок Анастасия Сергеевна
Детский уролог: +380967314180 Халилов Сейдали Рустемович
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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