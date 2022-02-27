Бесплатная помощь для детей от педиатров в Украине: номера телефонов

Бесплатная помощь для детей от педиатров в Украине: номера телефонов

Обращаться можно круглосуточно и бесплатно.

Педиатры одной из детских поликлиник объявили о бесплатной помощи для украинцев с заболевшими детьми.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Янина Соколова.

"Дорогие пациенты! В это тяжелое время наши врачи будут предоставлять бесплатную онлайн помощь всем, кто в ней нуждается!" – объявили врачи.

Обратиться за консультацией можно по телефонам:

+380991845970 Пеньков Андрей Юрьевич

+380501094639 Пасечник Игорь Петрович

+380677382873 Кононенко Елена Владимировна

+380662130603 Люшуков Федор Михайлович

+380507323434 Оникиенко Александр Леонидович

+380970357118 Тишко Александр Сергеевич

+30679545435 Ямчицкая Александра Ардалионовна

+380502976960 Клюшка Роман Александрович

+380954156424 Одинцова Елена Юрьевна

+380675761550 Кальницкая Елена Ефимовна

+380954207694 Искандарова Амила Мовлаевна

+380677105190 Буренок Анастасия Сергеевна

Детский уролог: +380967314180 Халилов Сейдали Рустемович