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Бесплатно восстановить водительское удостоверение: кто может воспользоваться услугой
В Украине водительские права и регистрационный документ на авто теперь можно бесплатно восстановить, если вы пострадали от обстрелов.
Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта, утраченные в результате войны, теперь можно восстановить бесплатно. Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства внутренних дел, которая предусматривает освобождение пострадавших от российской агрессии от оплаты изготовления документов и пластиковых бланков.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Как это работает:
Человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следственного подтверждения статуса потерпевшего.
С этим документом она обращается в любой сервисный центр МВД — стационарный или мобильный.
Администратор бесплатно выдает новые документы без лишних процедур.
В МВД отмечают, что эта инициатива еще один шаг к упрощению доступа к государственной помощи.
"На местах ликвидации мы часто слышим вопрос: "Где искать помощи, когда остался без ничего?" Ответ должен быть четкий: помощь рядом", - прокомментировали в министерстве.
Правительство уже работает над следующим этапом – бесплатным восстановлением ID-документов , чтобы полностью обеспечить базовые потребности пострадавших.
Напомним, водительское удостоверение может не отображаться в приложении "Дiя". ТСН.ua рассказал, почему так происходит и как это исправить.