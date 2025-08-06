Бесплатно восстановить водительское удостоверение: кто может воспользоваться услугой

Водитель

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Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта, утраченные в результате войны, теперь можно восстановить бесплатно. Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства внутренних дел, которая предусматривает освобождение пострадавших от российской агрессии от оплаты изготовления документов и пластиковых бланков.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Как это работает:

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Человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следственного подтверждения статуса потерпевшего. С этим документом она обращается в любой сервисный центр МВД — стационарный или мобильный. Администратор бесплатно выдает новые документы без лишних процедур.

В МВД отмечают, что эта инициатива еще один шаг к упрощению доступа к государственной помощи.

"На местах ликвидации мы часто слышим вопрос: "Где искать помощи, когда остался без ничего?" Ответ должен быть четкий: помощь рядом", - прокомментировали в министерстве.

Правительство уже работает над следующим этапом – бесплатным восстановлением ID-документов , чтобы полностью обеспечить базовые потребности пострадавших.

Напомним, водительское удостоверение может не отображаться в приложении "Дiя". ТСН.ua рассказал, почему так происходит и как это исправить.