Бесплатно, весело и полезно: для детей с особыми потребностями в Ровно открыли бассейн (видео)

Бесплатно, весело и полезно: для детей с особыми потребностями в Ровно открыли бассейн (видео)

Дети смогут оздоравливаться и развлекаться.

В Ровно дети с особыми потребностями теперь бесплатно могут посещать бассейн. Уже есть более ста родителей, которые изъявили желание ходить на такие занятия со своими детьми. И могут это делать даже всей семьей – каждое воскресенье.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, такой социальный проект планируют воплотить и в других городах области. И уже стали традиционными бесплатные занятия в бассейнах многодетных семей и мам-одиночек в Ровно. Их посещают более двухсот женщин с детьми.

"В воде детки выполняют такие движения, которые вне воды они не в состоянии выполнить. Поэтому для этих детей плавание является лучшей реабилитацией", — говорит заслуженный мастер спорта Украины по плаванию Анна Хлистунова-Шарпар.

Новости Ровно: дети с особыми потребностями теперь бесплатно могут посещать бассейн

Это уже не первый такой социальный проект, говорят организаторы.

"Сегодня мы запускаем уже пятый социальный проект в городе Ровно при поддержке Игоря Палицы и женского движения политической партии "За Будущее". Мы не останавливаемся в городе Ровно, идем дальше в область", — рассказала координатор женского движения "За Будущее" Ровенской области Диана Фещенко.

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