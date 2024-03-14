Бесплатно жил в квартире на Печерске: НАПК составило протокол об админнарушении экс-чиновника Нацполиции

Служащий безвозмездно пользовался столичной квартирой на Печерске площадью более 140 кв.м по цене ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья в Киеве.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило протокол об административных правонарушениях в отношении бывшего заместителя председателя Национальной полиции Украины.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

Эксслужащий получал от знакомых подарки в виде аренды жилья по ценам ниже минимальной рыночной их стоимости. Эти факты выявило НАПК, проверяя информацию, обнародованную в журналистском расследовании Bihus info.

Мужчина в течение всего срока пользования квартирой он получил от арендодателя подарок (хранил собственные средства) за неуплату минимальной рыночной стоимости аренды квартиры на сумму 617 тыс. грн, чем нарушил ограничения, предусмотренные законодательством.

Чиновник также получал от знакомой подарок в виде аренды жилого дома в Киевской области площадью более 320 кв.м.

"Нарушая абз. 1 ч. 2 ст. 23 Закона он ежемесячно принимал подарки от арендодателя. А именно – проживал в жилом доме бесплатно, в то время как минимальная рыночная аренда такого дома составляет 75 тыс. грн в месяц. В целом чиновник не доплатил за аренду дома 225 тыс. грн, чем также нарушил ограничения, определенные законодательством", — отмечает НАПК.

Бывшему заместителю Председателя Нацполиции инкриминируется нарушение ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 23 Закона о подарке, полученном в виде аренды (пользования) квартирой и жилым домом по цене ниже минимальной рыночной стоимости.

На вызов НАПК для предоставления объяснений и получения экземпляра протокола он не явился.

Напомним, в Киеве признан виновным народный депутат Украины в нарушении установленных законом требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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