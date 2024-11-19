Бесплатное питание для школьников: Зеленский дал важное поручение правительству

В 2025 году для всех украинских школьников должны ввести бесплатное питание. Такое поручение получило правительство.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в ВРУ.

"В этом году мы ввели для всех украинских детей с 1 по 4 класс школы бесплатное питание. Я поручил правительству обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников. Это важно. Важно сделать", — подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о пенсиях. Он заверил, что средства для их выплат у Украины есть.

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