В Украине расширят программу горячего питания для школьников: когда обеды станут бесплатными для всех

Школьная столовая / © УНИАН

В Украине планируют значительно расширить программу бесплатного горячего питания для школьников.

Об этом заявили первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Юлия Свириденко на конференции «Августа 2025: образование для меняющегося мира», передает РБК-Украина.

По словам Зеленской, реформа школьного питания — это не только обновленные столовые и современные пищеблоки, но и ощущение стабильности и заботы для детей в военное время. Она напомнила, что уже модернизировано более 1000 пищеблоков, более 6500 поваров прошли обучение в кулинарных хабах, а 1,5 млн. учеников начальных классов ежедневно получают бесплатные обеды.

«Школьный обед сегодня — это не только о здоровье, но и о поддержке, защищенности и общей ответственности общества, учителей и родителей», — подчеркнула первая леди.

Свириденко со своей стороны заявила, что правительство готовит следующий шаг — обеспечить бесплатным качественным питанием всех школьников с 1 по 11 класс на всей территории страны со следующего года. Для этого в бюджете будут искать дополнительные ресурсы.

Для кого предусмотрено бесплатное питание в школах

В начале лета заместитель министра образования и науки Андрей Сташко сообщил, что с сентября 2025 года в школах прифронтовых общин учеников 5-11 классов обеспечат бесплатным горячим питанием.

По его словам, за два года количество детей, получающих бесплатные школьные обеды, возросло с 900 тысяч до 1,6 млн. Следующим этапом станет расширение программы — на всех учащихся 5-6 классов во всех регионах.

Напомним, с начала 2025 года все учащиеся начальных классов начали бесплатно получать горячие обеды в школах. На это в госбюджете предусмотрено 2,9 млрд гривен, которые пойдут общинам как субвенция.