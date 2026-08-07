- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 357
- Время на прочтение
- 2 мин
Бесплатное жилье и медицина в Польше: для украинцев готовят важные изменения
В Польше предлагается расширить список украинцев, имеющих право на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения, а также предоставить беженцам доступ к базовой медицинской помощи.
Как известно, с 1 июля этого года в Польше украинцы потеряли возможность бесплатно проживать и питаться в центрах коллективного размещения (ЦКП). Такое право осталось только у определенных категорий граждан. К ним попали: беременные, люди с инвалидностью и отдельные категории пожилых людей. Другая часть украинцев упустила возможность воспользоваться такой помощью.
Как сообщает maney.pl, Левая партия Польши (Klub Lewica) 3 июля предоставила законопроект, который должен расширить право пользования бесплатным жильем в ЦКП. Глава Министерства семьи, труда и соцполитики Агнешка Дземянович-Бонк ожидает его положительного рассмотрения и надеется на поддержку коллег по коалиции. Она говорит, что изменения законопроекта призваны защищать некоторые уязвимые группы.
По словам Агнешки Дземянович-Бонк из перечня людей, которые имели право на бесплатное проживание и питание в ЦКП, исключено много уязвимых групп. К примеру, мать с ребенком с инвалидностью имеет право бесплатно проживать в ЦКП, а вот другие дети лишены этого права.
По мнению главы Министерства семьи, труда и соцполитики, такая ситуация требует немедленного исправления. Именно поэтому Левая партия на днях подала в Сейма законопроект, чтобы расширить перечень лиц, имеющих право на бесплатное проживание в ЦКП. Сюда предлагают добавить:
матерей-одиночек, которые самостоятельно воспитывают детей и не состоят в браке, или если их партнер не находится в Польше;
пенсионеров, пенсионные выплаты которых на 50% ниже минимального размера пенсионного обеспечения;
членов семей, входящих в уязвимые группы.
Также в законопроекте предлагается предоставить украинцам доступ к медицинскому страхованию и базовой бесплатной медицинской помощи независимо от того, живут ли они в ЦКП и входят или нет в перечень уязвимых категорий.
Расширение перечня уязвимых групп, имеющих право на бесплатное проживание в ЦКП, будет стоить Польше примерно в 18 миллионов злотых, а предоставление доступа к медстрахованию и базовой медицинской помощи еще в 80 миллионов. Однако такие цифры оправданы, ведь по словам Агнешки Дземянович-Бонк, Польша потратит гораздо больше, если такие люди останутся без помощи.
Рассмотреть законопроект должны на сессии Сейма в сентябре.
Напомним, Сеть заполонили видео нападений на украинцев в Польше: посол Украины в Польше Василий Боднар назвал неожиданную причину.