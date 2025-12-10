ТСН в социальных сетях

Бесплатные "3000 км по Украине": в УЗ разъяснили, входит ли постель и чай в билет

Пассажиры бесплатных билетов получают место, а сервисы комфорта придется оплачивать отдельно.

Наталия Магдык
Купе

Купе / © Укрзализныця

Бесплатный билет по программе "3000 километров по Украине" не предусматривает предоставление постели, чая и кофе.

Об этом сообщил директор филиала «Пассажирская компания» «Укрзализныци» Олег Головащенко.

«То есть вот мы можем брать первое нижнее место, выбираем, в стоимость билета 0 гривен. Далее мы, поскольку вы уже зарегистрированы, выбираем вас, и здесь нужно обратить внимание. К тому, чтобы он был бесплатный, то есть вы должны учесть, что постель, чай и кофе не предоставляется бесплатно», — сказал Головащенко.

На уточнение журналиста, нужно ли доплачивать за постель, он ответил: «За постель, за чай и любые другие услуги вы доплачиваете», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрзализныця» запустила пилотную версию программы бесплатных «3000 км по Украине».

