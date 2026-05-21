Бесплатные продукты от государства: кто из украинцев может их получить
Больницы, школы и детсады, дома-интернаты, социально незащищенные граждане смогут в случае необходимости оперативно и безвозмездно получать продукты из государственных резервов.
Кабинет Министров Украины упростил и усовершенствовал механизм предоставления бесплатной продовольственной помощи. Теперь в случае необходимости социальные учреждения и уязвимые категории населения смогут оперативно получать продукты из государственных резервов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины по итогам заседания Правительства 20 мая.
Для обеспечения этих потребностей государство использует зерно из запасов. По данным Минэкономики, к началу 2026 года в регионах хранится около 14 тысяч тонн пшеницы государственного резерва, которую можно быстро пустить в переработку.
Кто имеет право на бесплатные продукты
Принятые изменения в правительственное постановление №328 четко определяют перечень получателей помощи через Областные военные администрации (ОВА) и Киевскую городскую военную администрацию (КМВА):
социально незащищенные украинцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны войны;
больницы и госпитали;
школы и детские сады;
дома-интернаты для пожилых и лиц с инвалидностью.
Какие продукты будут выдавать бесплатно
Из зарезервированного государственного зерна ОВА будут направлять в регионы самые необходимые продовольственные товары:
мука;
крупы;
макаронные изделия;
хлебобулочные изделия.
«Принятое решение усилит продовольственную безопасность в регионах, обеспечит непрерывную поддержку социальной сферы и поможет оперативно реагировать на вызовы военного времени и чрезвычайных ситуаций в энергетике», — подчеркнули в Минэкономики.
Напомним, Кабинет министр Украины изменил механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей: отныне выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет «Действие.Карты».