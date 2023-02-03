Бесплатные продукты в супермаркете для украинцев: где и как оформить заявку

Украинцы, пострадавшие из-за войны войны, могут получить не только финансовую помощь. Читайте на сайте ТСН.ua, как оформить заявку на бесплатные продукты.

Как пояснили в Минсоцполитики, помощь может оформить любая нуждающаяся семья.

Как получить бесплатные продукты: что нужно делать

Для этого нужно сделать всего несколько простых шагов:

зарегистрироваться на платформе есть Помощь ;

; оставить заявку на получение помощи — выберите из списка партнеров сеть супермаркетов АТБ ;

; когда заявку выберет благотворитель и произведет оплату, оформивший ее получит специальный код в электронном кабинете на платформе (также придет смс-сообщение на номер мобильного телефона).

При покупке на кассе предоставляется код со смс-сообщения или отображается подписка на e Помощь, где есть штрих-код для сканирования. Так можно будет воспользоваться помощью благотворителя.

Если вы хотите стать благотворителем: что делать

Для тех, кто хочет осуществить оплату вместо человека, который зашил заявку на помощь, нужно:

перейти по ссылке на платформу;

на платформу; выбрать заявку, которую хотите закрыть и удобный номинал для оплаты (доступно 200, 500 и 1000 гривен);

оплатить сумму, которую вы выбрали.

После этого заявитель получит SMS-сообщение и в течение 30 календарных дней сможет воспользоваться Предоплатой за продукты.