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Бесплатные продукты в супермаркете для украинцев: где и как оформить заявку

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
773
Время на прочтение
1 мин
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Бесплатные продукты в супермаркете для украинцев: где и как оформить заявку

Как оформить заявку на получение бесплатных продуктов? / Фото: Pexels

Украинцы, пострадавшие из-за войны войны, могут получить не только финансовую помощь. Читайте на сайте ТСН.ua, как оформить заявку на бесплатные продукты.

Как пояснили в Минсоцполитики, помощь может оформить любая нуждающаяся семья.

Как получить бесплатные продукты: что нужно делать

Для этого нужно сделать всего несколько простых шагов:

  • зарегистрироваться на платформе есть Помощь ;
  • оставить заявку на получение помощи — выберите из списка партнеров сеть супермаркетов АТБ ;
  • когда заявку выберет благотворитель и произведет оплату, оформивший ее получит специальный код в электронном кабинете на платформе (также придет смс-сообщение на номер мобильного телефона).

При покупке на кассе предоставляется код со смс-сообщения или отображается подписка на e Помощь, где есть штрих-код для сканирования. Так можно будет воспользоваться помощью благотворителя.

Если вы хотите стать благотворителем: что делать

Для тех, кто хочет осуществить оплату вместо человека, который зашил заявку на помощь, нужно:

  • перейти поссылке на платформу;
  • выбрать заявку, которую хотите закрыть и удобный номинал для оплаты (доступно 200, 500 и 1000 гривен);
  • оплатить сумму, которую вы выбрали.

После этого заявитель получит SMS-сообщение и в течение 30 календарных дней сможет воспользоваться Предоплатой за продукты.

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Дата публикации
Просмотры
773
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