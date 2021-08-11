Бесплатные услуги "Укрзалізниці", о которых должны знать пассажиры: какие права и преимущества они имеют

Бесплатные услуги "Укрзалізниці", о которых должны знать пассажиры: какие права и преимущества они имеют

Пассажиры, которые приобрели билеты, имеют немало прав, о которых мало кто знает.

Жители Украины часто путешествуют поездами как по стране, так и за рубежом. Однако, не все знают, какие права они имеют.

О том, какие преимущества, права и бесплатные услуги должны пассажиры, которые приобрели билеты, рассказывает OBOZREVATEL.

1. Пассажиры, которые приобрели билеты, в том числе электронные, могут бесплатно пользоваться туалетами на железнодорожных вокзалах и станциях по пути следования поезда.

2. В поезде бесплатно можно попросить кипяток у проводника, а также стакан и ложку.

3. В купе проводника всегда есть холодильник, которым могут воспользоваться и пассажиры вагона.

4. У проводника также есть аптечка, которой в случае необходимости могут пользоваться пассажиры.

5. Те, у кого билеты на места на верхней полке, имеют право попросить у проводника ремни безопасности.

6. Пассажир имеет право не убирать постельное белье после себя, что прописано в правилах перевозки — услуга по уборке заложена в стоимость билета. Если вам выдали надорванный пакет с бельем, вы можете его бесплатно заменить.

7. Если в туалете поезда нет мыла или туалетной бумаги, или они закончились, пассажир имеет право взять новые у проводника.

8. Если в купе не работает кондиционер, то пассажир имеет право пересесть в вагон с рабочим кондиционером при наличии в нем свободных мест и, предупредив об этом руководителя.

9. Пассажир имеет право обменять приобретенный билет на другую дату.

10. Если пассажир случайно проехал свою остановку, он имеет право на бесплатное возвращение назад. Для этого нужно обратиться со своим билетом к начальнику поезда, который составит акт о продлении его действия, и вы сможете вернуться бесплатно в конечный пункт назначения, указанный в билете.

11. Пассажир имеет право прервать поездку на срок до 10 дней — например, один раз сойти с поезда, а затем (в течение 10 дней) продолжить поездку бесплатно. Для этого нужно в течение часа на той станции, где пассажир прекратил свою поездку, показать свой билет дежурному по вокзалу или начальнику станции, а кто-то из них должен поставить на билете отметку "Остановка с продлением срока действия билета". После этого поездку можно продолжить, заменив свой билет на новый в кассе.

12. В стоимость билета входят услуги страховой компании, поэтому в случае травмирования во время поездки в поезде, пассажир может получить компенсацию. Для этого необходимо оформить акт о несчастном случае и сохранить Цветик. После этого следует связаться со страховой компанией, контакты которой указаны в билете.

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