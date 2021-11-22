Бесплатных одноразовых пакетов больше не будет: почему они станут платными и сколько будут стоить

Бесплатных одноразовых пакетов больше не будет: почему они станут платными и сколько будут стоить

Скоро упаковывать весовые продукты в полиэтилен в Украине вообще не будут.

Начинаем стирать одноразовые пакеты. Может, уже в декабре в супермаркете за них будут брать по две гривны. Так правительство хочет поощрить нас переходить на многоразовые сумочки.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 22 ноября.

Каждый год каждый украинец использует около полутысячи пластиковых пакетов, из них только 6% — идут на переработку, а другие на свалки и загрязняют окружающую среду. В зависимости от толщины пакет разлагается от 30 до 200 лет и, чтобы это прекратить, синтетические пакеты нельзя будет распространять в магазинах, ресторанах или кафе. А чтобы мы начали привыкать, это будут делать постепенно. Со следующего месяца в торговом зале нельзя будет оставлять одноразовый пакет, поскольку он станет платным и его стоимость будет составлять от 2 до 3,5 грн.

Именно гривной правительство решило бороться с пластиковыми пакетами. Соответствующее постановление Кабмина уже зарегистрировали и должны за него голосовать 24 ноября. И если это произойдет, оно вступит в силу уже с 10 декабря 2021 года.

Как узнали журналисты "Сніданку з 1+1", платить за одноразовые пакеты украинцы не готовы и охотно перейдут на альтернативные методы упаковки. Тем более что за использование покупателями пластиковых пакетов бесплатно магазины будут штрафовать от 1 700 до 3 400 грн. Поэтому супермаркеты уже готовы предложить альтернативу – биоразлагаемые или бумажные пакеты. В полиэтилен можно будет паковать только свежее мясо, рыбу или крупу. И это будет разрешено только до 2023 года.

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Напомним, 1 июня 2021 года Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов на территории Украины. Следует заметить, что закон заработает за полгода со дня вступления в силу. Штрафы за наказание – могут назначаться через девять месяцев после публикации. Распространение может обернуться штрафом от 1,7 тыс. грн. до 3,4 тыс. грн. Повторное нарушение – от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

Стоит также отметить, что в настоящее время правительства 33 стран ввели полный запрет, а еще 53 страны – частичный запрет или значительный налог на использование пластиковых пакетов.

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