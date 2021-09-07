Бесплатный напиток из фейковой кофейни: в Умани открыли фальшивый Starbucks

У него собрались десятки хасидов, которые берут напиток и продолжают праздновать Новый год.

В Умани, где хасиды-паломники празднуют иудейский Новый год, открыли фейковый Starbucks. Заведение с "громкой" вывеской привлекает множество любителей кофе.

Об этом пользователи написали в социальных сетях.

"Здесь половина хипстерського Киева ждет прихода Starbuks в Украину. А он вон где, в Умани оказывается", — написал на своей странице один из очевидцев.

Интересно, что у фейкового кафе собрались десятки хасидов-паломников. Многие из них держат в руках стаканчики. Вероятно, с кофейными напитками. Предварительно, их там наливают бесплатно.

Отметим, что на празднование в Умань приехали тысячи хасидов. Среди них регистрируют уже первые случаи заражения на коронавирус.

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