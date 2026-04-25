Бесплатный проезд для детей в автобусах и метро 2026: как оформить ученический билет

Ребенок в автобусе

Определенные категории граждан Украины имеют право на льготный проезд в городском транспорте, который распространяется и на несовершеннолетних. Однако возможность бесплатного проезда для детей сопровождается рядом условий и ограничений, о которых следует заранее узнать родителям.

Об этом говорится в Законе Украины «Об автомобильном транспорте».

Правила перевозки малышей до шести лет

По правилам перевозок дети до шести лет имеют право на безвозмездный проезд, если они не занимают отдельное место в автобусе. Такая льгота действует как на внутренних, так и международных рейсах.

Один взрослый может бесплатно перевозить одного ребенка в возрасте до 6 лет, держа его на руках на пассажирском сиденье.

Для поездки в международных автобусах родителям необходимо предъявить водителю свидетельство о рождении.

Условия для детей старше шести лет и ограничения по возрасту

Для ребенка старше шести лет необходимо покупать обычный билет, но есть определенные нюансы.

Дети старше шести лет имеют право ездить самостоятельно только в городских автобусах, на междугородных и международных автобусах запрещаются поездки до 14 лет без сопровождения взрослых.

По данным «Киева Цифрового», с 1 сентября до конца июня школьники имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте.

Соответствующая льгота распространяется не только на автобусы, но и на метро, трамваи и троллейбусы. Чтобы воспользоваться ею, необходимо провалидировать свой учащийся билет.

Чтобы бесплатно оформить учащийся билет:

выберите сервис «Заказ учащегося», заполните данные учащегося и закажите цифровой билет;

получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;

добавьте учащийся по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».

После получения пластикового ученического, его в приложении можно будет превратить в цифровой. Благодаря этому школьникам не придется постоянно носить с собой пластик.

В Киеве могут повысить стоимость проезда

Напомним, в Киеве готовятся к возможному повышению тарифов на проезд в общественном транспорте. Городской голова Виталий Кличко уже поручил соответствующим департаментам подготовить экономические расчеты по пересмотру стоимости.

«По обращению профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение подготовить расчеты на основе экономического обоснования пересмотра тарифов», — отметил Кличко.

Стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года и остается одной из самых низких в Украине. В то же время, за это время значительно возросли расходы на топливо, электроэнергию, материалы и логистику.