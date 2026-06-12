Бесплатный проезд в транспорте: полный перечень категорий и что делать в случае отказа водителя

Проезд

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В Украине ряд категорий граждан гарантировано законом право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако пассажиры часто сталкиваются с отказами водителей маршруток и автобусов.

Об этом пишет газета «На пенсии».

Эксперты отмечают: ни один перевозчик не может устанавливать собственные ограничения по количеству льготных пассажиров или отказывать им в перевозке. Право на бесплатный проезд является государственной социальной гарантией.

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К льготным категориям относятся:

Участники боевых действий

Лица с инвалидностью в результате войны

Ветераны военной службы и правоохранительных органов

Пенсионеры по возрасту

Лица с инвалидностью I и II групп

Дети с инвалидностью

Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы

Дети из многодетных семей, дети-сироты и другие

Для пользования льготой необходимо предъявить оригинал удостоверения, подтверждающего статус.

Что делать при отказе

Если водитель отказал в льготном проезде, специалисты советуют зафиксировать номер транспортного средства, маршрут, данные водителя и время инцидента. После этого можно обратиться в полицию, Укртрансбезопасность или местные власти.

За нарушение водителям грозит административная ответственность — штраф от 170 до 850 гривен. В случае систематических нарушений возможно даже увольнение.

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Льготы для пенсионеров в Украине — последние новости

Раньше мы писали о том, кто из украинцев имеет право на пожизненную пенсию. В Украине понятие пожизненной пенсии включает не один конкретный вид выплат, а несколько механизмов пенсионного обеспечения.

Напомним, в июне украинские пенсионеры, которые продолжают официально работать, наконец-то получат повышенные выплаты, которые им перечислили еще с апреля. Кроме того, вместе с июньской пенсией им поступит компенсация за два предыдущих месяца.

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