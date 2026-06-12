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Бесплатный проезд в транспорте: полный перечень категорий и что делать в случае отказа водителя
Водители не имеют права отказывать ветеранам, пенсионерам и другим категориям граждан.
В Украине ряд категорий граждан гарантировано законом право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако пассажиры часто сталкиваются с отказами водителей маршруток и автобусов.
Об этом пишет газета «На пенсии».
Эксперты отмечают: ни один перевозчик не может устанавливать собственные ограничения по количеству льготных пассажиров или отказывать им в перевозке. Право на бесплатный проезд является государственной социальной гарантией.
К льготным категориям относятся:
Участники боевых действий
Лица с инвалидностью в результате войны
Ветераны военной службы и правоохранительных органов
Пенсионеры по возрасту
Лица с инвалидностью I и II групп
Дети с инвалидностью
Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы
Дети из многодетных семей, дети-сироты и другие
Для пользования льготой необходимо предъявить оригинал удостоверения, подтверждающего статус.
Что делать при отказе
Если водитель отказал в льготном проезде, специалисты советуют зафиксировать номер транспортного средства, маршрут, данные водителя и время инцидента. После этого можно обратиться в полицию, Укртрансбезопасность или местные власти.
За нарушение водителям грозит административная ответственность — штраф от 170 до 850 гривен. В случае систематических нарушений возможно даже увольнение.
Льготы для пенсионеров в Украине — последние новости
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