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Бесплатный сыр в мышеловке: как мошенники воруют деньги с банковских карт и как защитить свои средства

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Бесплатный сыр в мышеловке: как мошенники воруют деньги с банковских карт и как защитить свои средства

Мошенники предлагают денежный подарок и получают платежные данные пользователей / Фото: Associated Press

В соцсетях распространяются мошеннические сообщения, якобы от имени одной из украинских сетей супермаркетов, о возможности получить 1000 гривен на банковскую карту.

В соцсетях распространяются фейковые сообщения о том, что популярная сеть супермаркетов дарит своим клиентам 1000 гривен на банковскую карту. На самом деле вместо подарка доверчивые пользователи предоставляют злоумышленникам свои платежные данные и теряют деньги.

О новой мошеннической схеме рассказали в киберполиции.

"Аферисты распространяют ссылку на подконтрольные им фишинговые ресурсы, где для получения средств предлагается ввести данные банковской карты (имя владельца, номер, CVV-код и срок действия), а затем подтвердить операцию в своем интернет-банкинге или предоставить полученный пароль подтверждения", – говорится в сообщении киберполиции.

Правоохранители также отметили, что в случае перехода по ссылке с компьютера система запрашивает разрешение на доступ к электронной цифровой подписи.

В полиции подчеркнули, что предоставление таких разрешений и информации с банковской карты позволяет мошенникам беспрепятственно распоряжаться денежными средствами на счетах граждан.

Для того чтобы не потерять свои деньги, киберполиция советует соблюдать несколько правил:

  • не переходите по сомнительным ссылкам;
  • получайте информацию о текущих акциях только на официальных сайтах супермаркетов и интернет-магазинов;
  • проверяйте правильность URL-адреса сайта прежде чем вводить свои платежные данные (например, найдите адрес официального сайта магазина через поисковую систему Google или в рекламных проспектах, полученных непосредственно в торговой сети) – даже малейшее несоответствие может означать, что вы перешли на фишинговый сайт;
  • помните, что CVV/CVC коды и срок действия карты нужны только для оплаты покупки в интернете и не разглашайте их, если вам предлагают получить деньги;
  • не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях от банка или непосредственно в приложения интернет-банкинга.

В киберполиции отметили, что если вы уже попали в такую ситуацию и предоставили мошенникам свои платежные данные, необходимо немедленно обратиться в банк и заблокировать карту.

Напомним, неизвестные украли 25 тысяч гривен с помощью онлайн-банкинга. Все, что осталось – это квитанция о списании средств со счета.

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