Беспокойная ночь: дроны атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" в РФ (видео)

В воскресенье, 17 ноября, россиянам тоже было неспокойно. Так, неизвестные беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" в РФ.

Кадры обнародовали в Сети.

Дрони атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" в РФ

По предварительной информации, там оккупанты производят ЗРК "Тор", РЛС и определенные компоненты, оборудование для атомных электростанций, нефтяных предприятий, а также ударные дроны.

Напомним, в Украине начали масштабно изготавливать недорогие ударные дроны, которые управляются простым дешевым компьютером и имеют высокую степень попаданий.

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