Беспокойная ночь: мониторинговые каналы рассказали, откуда ждать угрозы

Около полуночи произошла угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока.
Об этом заявляли мониторинговые каналы.
В частности, речь шла о ЗРК С-300 – до 150 км по наземным целям от точки запуска), а также ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.
В ночь на 5 мая 2023 года речь идет о том, что Ту-22м3 пока не находятся возле потенциальных пусковых рубежей.
ДРЛС А-50 все еще активен в Азовском море.
А на Востоке – уже отбой баллистической угрозы.
Напомним, что по Украине около полуночи ширилась воздушная тревога в нескольких областях на юго-востоке. Затем оперативно дали отбой воздушной тревоги.
Добавим, что ранее РФ провела репетицию тактического ядерного удара после атаки беспилотников на Кремль.
Заметим, что в столице во время воздушной тревоги был сбит Bayraktar TB2. Украинские военные объяснили, что произошло.
Читайте также: