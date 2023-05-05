Беспокойная ночь: мониторинговые каналы рассказали, откуда ждать угрозы

Около полуночи произошла угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока.

Об этом заявляли мониторинговые каналы.

В частности, речь шла о ЗРК С-300 – до 150 км по наземным целям от точки запуска), а также ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.

В ночь на 5 мая 2023 года речь идет о том, что Ту-22м3 пока не находятся возле потенциальных пусковых рубежей.

ДРЛС А-50 все еще активен в Азовском море.

А на Востоке – уже отбой баллистической угрозы.

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Напомним, что по Украине около полуночи ширилась воздушная тревога в нескольких областях на юго-востоке. Затем оперативно дали отбой воздушной тревоги.

Добавим, что ранее РФ провела репетицию тактического ядерного удара после атаки беспилотников на Кремль.

Заметим, что в столице во время воздушной тревоги был сбит Bayraktar TB2. Украинские военные объяснили, что произошло.