Беспокойная ночь: стало известно, чем обстреляли Кривой Рог

Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров – ред.) в Металлургическом районе кассетными БК.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул.

Последствия уточняются.

«Работают все службы. Очень внимательно смотрим под ноги – могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. При обнаружении – сразу звоним 101 и 102», – говорится в сообщении.

Также читайте В Николаеве раздаются взрывы: будьте осторожны

Напомним, что кафиры начинают готовиться к прорыву на Криворожском направлении.

Читайте также:

Ситуация напряженная, есть "прилеты": Кривой Рог, Никополь, Марганец - Александр Вилкул