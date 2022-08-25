Беспокойная ночь: стало известно, чем обстреляли Кривой Рог

Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров – ред.) в Металлургическом районе кассетными БК.
Об этом в Telegram-канале сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул.
Последствия уточняются.
«Работают все службы. Очень внимательно смотрим под ноги – могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. При обнаружении – сразу звоним 101 и 102», – говорится в сообщении.
Напомним, что кафиры начинают готовиться к прорыву на Криворожском направлении.
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