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Беспокойные выходные: на Буковине уклонистов останавливали выстрелами (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2027
Время на прочтение
2 мин
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Беспокойные выходные: на Буковине уклонистов останавливали выстрелами (фото)

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Всего на выходных только на Буковине задержаны 17 уклонистов.

На этих выходных на Буковине за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины привлекли к ответственности 17 граждан.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Минувшей ночью охранники границы отдела "Селятин" задержали 5-х правонарушителей. Группа мужчин была обнаружена на одном из участков украинско-румынской границы. Во время задержания пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы, чтобы остановить мужчин, которые прибегли к бегству.

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Как выяснилось впоследствии, уклонистами оказались жители Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей, которым ограничен выезд из Украины.

На протяжении выходных военнослужащие отделов "Кельменцы", "Порубное" и "Красноильск" предотвратили 7 случаев незаконного пересечения границы. Были задержаны еще 12 уклонистов, которые пытались попасть в Молдову и Румынию. Нарушителями границы оказались жители Черниговской, Днепропетровской и Киевской областей.

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Все нарушители привлечены к ответственности по ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

На Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая иногда служит границей с Румынией и Венгрией. В течение года было зафиксировано 15 случаев гибели мужчин при попытках преодоления речного участка границы.

Недавно на границе с Венгрией украинские пограничники обнаружили 20-летнего молодого человека, пытавшегося выехать за пределы страны. Уклонист притворялся многодетным отцом.

Также сообщалось, что пограничники задержали группы уклонистов — "водолазов" и "лодочников", которые незаконно пытались пересечь границу по реке Тиса.

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Дата публикации
Просмотры
2027
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