Беспомощная российская дипломатия: в МИД отреагировали на заявление Лаврова о влиянии Запада на Украину

В МИД Украины ответили на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о влиянии Запада на политику нашего государства по поводу отказа от переговоров с РФ, поскольку страна-агрессор фактически осталась в изоляции от свободного мира и ей остается лишь распространять пропаганду внутри своего государства.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Лавров в интервью РосСМИ сказал, что Украина пойдет на переговоры только после своей победы.

Николенко отметил, что интервью Лаврова демонстрирует беспомощность российской дипломатии.

"Став нерукоподаваемым за границей, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя", — написал он.

Николенко подчеркнул, что с террористами переговоры не ведутся. Это всеобщая мировая практика.

"Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией по другому российскому президенту, а также очевидно — другому министру иностранных дел", — написал Николенко.

В МИД также добавили, что Лаврова ждет впереди еще много интервью — в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, которое будет определено как место проведения трибунала над российскими военными преступниками.

Напомним, что ранее Путин заявил, что будут защищать свои территории всеми имеющимися у них средствами, поэтому мир воспринял такие заявления как намеки на задействование ядерного оружия. Тогда, в частности, известный бизнесмен Илон Маск заговорил о своем варианте "урегулирования" вопросов войны в Украине, чтобы не допустить Третью мировую.

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