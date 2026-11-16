Беспорядки в Петропавловской Борщаговке: полиция вручила новые подозрения и провела масштабные обыски

В полиции раскрыли новые детали / © Национальная полиция Украины

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Полицейские объявили о подозрении 7 гражданам, которые активно участвовали в столкновениях в Петропавловской Борщаговке и совершали хулиганские действия.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

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На минувшей неделе 7 лицам полицейские сообщили о подозрениях: 6 гражданам по ч. 2 ст. 296 и еще одному по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее правоохранители задержали гражданку, которая, по данным следствия, подстрекала местных жителей к противоправным действиям, двум ее сообщникам, а также еще пяти человек.

Всего в рамках уголовного производства проведено 33 обыска по местам жительства фигурантов. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к противоправной деятельности. Всего совместно с СБУ в рамках процессуальных мероприятий доложено о подозрениях 15 лицам.

В настоящее время готовятся ходатайства в суд по избранию мер всех семи подозреваемых.

«Работа правоохранителей продолжается. Ни одно из причастных к этим событиям не останется без внимания следствия. Каждый совершивший противоправные действия должен понести ответственность по закону», — говорится в сообщении.

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Инцидент в Петропавловской Борщаговке – что известно

2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом разразился громкий скандал из-за информации о якобы незаконном содержании и избиении мужчин в подвале частного дома, который использовался для размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины.

После этого в здание стали прибывать местные жители и люди, называвшие себя родственниками военных. Впоследствии между прибывшими и находившимися на территории объекта возникли конфликты, а часть присутствующих пыталась попасть внутрь.

На место прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он подтвердил, что там находятся военнослужащие НГУ в СЗЧ и заявил, что четверо людей, нуждавшихся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

На месте происшествий находился и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Он заявил, что действия присутствующих фактически препятствовали эвакуации и госпитализации военных, нуждавшихся в лечении. По его словам, в доме находилось 14 человек, а подобные объекты функционируют и в других регионах страны.

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После инцидента инициировали служебную проверку, в которую также присоединились Госбюро расследований и Офис военного омбудсмана.

Отдельное внимание привлекла женщина , которая представилась владелицей клиники "Мед-престиж" и одной из первых прибыла к месту событий. Она заявляла о якобы незаконном содержании людей и необходимости оказания им медпомощи. В то же время журналистские расследования показали, что оно не является владелицей данного учреждения, а сама клиника прекратила деятельность еще в 2023 году.

14 ноября Владимир Зеленский впервые прокомментировал скандал. Он заявил, что столкновения носили провокационный характер. По его словам, это подготовленная история, и правоохранительные органы должны дать все ответы на произошедшее.

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