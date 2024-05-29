Беспощадно били дубинками: видео жестоких пыток в колонии на Полтавщине и шокирующее признание заключенного

По словам одного из заключенных, кроме жестокого избиения, с заключенных требовали деньги во избежание изнасилования.

В Сети опубликовали видео жестокого избиения и пытки заключенного в "Божковской исправительной колонии" (БВК) №16 на Полтащине.

Видео опубликовала организация "Защита узников Украины".

На кадрах видно, как сначала трое, а затем пятеро надзирателей жестоко пытают мужчину. Очевидно, это вновь прибывший заключенный, потому что на нем еще гражданская одежда, а не тюремная спецформа. Мужчины поставили заключенного к стене и жестоко избивали дубинками и ручкой от граблей. Судя по контексту, заключенного хотели заставить убрать территорию, а он отказывался, потому что это означает "переход" в самую низкую "касту" зэков.

Внимание! Видео содержит жесткий контент со сценами насилия, нецензурную лексику и имеет ограничение по возрасту 18+

Эту версию подтверждает и "Защита узников Украины". По данным правозащитников, в колонии задокументирована практика жестокой встречи вновь прибывших заключенных.

"По прибытии, применяя физическое насилие и угрозы изнасилованием с последующим распределением в так называемую касту "обиженных" – заключенных заставляли под видеозапись делать уборку территории", – говорится в сообщении.

В организация "Защита узников Украины" отметили: слом воли и личности новоприбывших заключенных — это стала практика, которая осталась с советских времен.

"Боясь разглашения фактов унижения заключенные боятся жаловаться даже после увольнения. Способ управления людьми путем физических, психологических издевательств, шантажирования, запугивания и угрозы мести — остался в Украине еще со времен Советского Союза", — отмечают правозащитники.

Еще один заключенный рассказал на камеру (его лицо оставили скрытым), что в БИК №16 администрация исправительного учреждения требовала из заключенных по 10 тыс. грн ежемесячно. В противном случае им угрожали изнасилованием другими заключенными, приближенными к администрации.

"Если ты не хочешь, чтобы тебя в ж*** е**** (насиловали), то плати 10 тысяч ежемесячно. Тогда тебя не будут трогать. А если ты будешь жаловаться, тебе п**да. Меня "законтачили" (опустили в самую низкую касту заключенных. – Ред.), а потом сказали…. (принудили к оральному сексу. – ред.). Администрация это все покрывает", – рассказал заключенный.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и имеет ограничение по возрасту 18+

Напомним, сегодня, 29 мая, стало известно, что ГБР разоблачило масштабную систему пыток заключенных в колониях. В частности, речь идет о "Божковской исправительной колонии" №16 в Полтавской области. Жертвами были почти все, кто попадал в колонию.

Министр юстиции Денис Малюска подтвердил, что речь идет о Божковской исправительной колонии. По его словам, события происходили в 2022 и частично в 2023 году.

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