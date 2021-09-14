Беспощадно наносил удары ногами по голове: на Прикарпатье мужчина убил женщину (фото)

На утро женщина была мертва.

В Ивано-Франковской области 43-летний мужчина до смерти избил свою 45-летнюю сожительницу. Обидчик бил женщину руками и ногами по голове.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области во вторник, 14 сентября.

"В минувшие выходные в полицию Верховинщины поступило сообщение, что в одном из сел района, в частном доме, обнаружено мертвую женщину", — рассказывают в полиции.



При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили в доме тело 45-летней местной жительницы с телесными повреждениями, которые указывали на явные признаки насильственной смерти. Работники полиции выяснили, что накануне во время распития спиртных напитков между 43-летним владельцем квартиры и его сожительницы возник спор.



Во время конфликта мужчина руками и ногами нанес женщине множественные удары в голову. После этого подвыпивший хозяин дома ушел спать, а проснувшись, обнаружил женщину мертвой.



В дальнейшем, поняв что натворил, злоумышленник убрал в квартире и сжег свою одежду, чтобы скрыть следы преступления, а родственникам сказал, что женщина умерла.

Следователи задержали злоумышленника и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о причинении умышленных тяжких телесных повреждений. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.



Суд вскоре выберет задержанному меру пресечения.

Напомним, во Львовской области мужчина палкой забил до смерти односельчанина.

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