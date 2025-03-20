Беспрецедентная атака на Кропивницкий: в УЗ предупредили о задержке поездов

Следование по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов.

В результате вечерних обстрелов Кировоградщины повреждение железнодорожной инфраструктуры, ряд поездов изменили маршрут.

Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, был изменен маршрут следующих поездов:

№53 Днепр – Одесса

№92/60 Одесса – Харьков/Краматорск

№7 Харьков – Одесса

№128 Львов – Запорожье

№52 Одесса – Запорожье

Следование по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов.

"При этом ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а до станций Кировоградской области, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами", — обещают в УЗ.

Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, пока все пассажиры и бригада находятся в укрытии.

Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов "Укрзализныця" обещает сообщить дополнительно на свох официальных каналах.

Напомним, что в Кропивницком 19 марта 2025 года прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.

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