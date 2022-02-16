Беспрецедентная кибератака: хакерам удалось найти уязвимое место в коде сайта Минобороны

Возобновить работу сайта Минобороны Украины помогли США.

Официальный сайт Министерства обороны Украины 15 февраля потерпел беспрецедентную DDoS-атаки, во время которой злоумышленникам удалось найти уязвимое место в коде самого сайта.

Об этом сообщает пресс- служба Минобороны.

В пресс-службе говорят, что кибератака на официальный веб-портал Министерства обороны Украины была беспрецедентной и была направлена ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.

"Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Мы можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", — говорится в сообщении.

Специалисты Минобороны настроили дополнительную защиту и провели отдельные технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала. Кроме того, Штаты предоставили свои сервисы дополнительной защиты и необходимые технические консультации.

"У нас есть понимание о природе атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями. Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США", — сказали в Минобороны.

Как отмечается, из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа по всему миру сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS серверов будет стабильно функционировать.

"Такая кибератака на сайт Министерства обороны Украины дала нам возможность укрепить киберзащиту сайта и наладить тесное сотрудничество как с зарубежными партнерами, так и между коллегами из разных украинских ведомств. Министерство обороны Украины осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы", — добавили в пресс-службе.

Напомним, 15 февраля масштабные DDoS-атаки претерпели почти все украинские банки, а также ряд госсайтов, в том числе сайты Министерства обороны и Вооруженных сил.

Мощная кибератака началась и на портал "Дія".

По факту мощной DDoS-атаки на украинские правительственные сайты и банки по просьбе одного из государственных банков киберполиция начала проверку и открыла уголовное производство.

В свою очередь США готовы помочь Киеву в расследовании.

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