"Беспрецедентный документ": Зеленский о подписании соглашения по гарантиям безопасности с Германией

Сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц в Берлине подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщил Зеленский в телеграме.

"Сегодня мы с Олафом Шольцем подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, в отношении которого уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по санкциям против агрессора, трибуналу, замороженным активам. Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего вооруженного нападения России на Украину. Благодарю Германию и весь немецкий народ за солидарность с нашим государством и людьми, за всю поддержку и помощь", — отметил президент.

Соглашения по безопасности для Украины

15 января Канада передала Украине на согласование проект двустороннего соглашения по безопасности.

Как объяснила посол Канады в Украине Наталка Цмоць, это должно быть соглашение о "заверениях по безопасности — security assurances", а не "гарантиях".

29 января Украина обсудила терминологию и ключевые пункты соглашения по безопасности с Германией.

В январе стало известно, что Франция готова подписать с Украиной соглашение по безопасности. Президент страны Эммануэль Макрон считает, что двусторонние соглашения по безопасности Украины со странами НАТО, вместе с западной помощью, помогут давить на Владимира Путина.

Тогда же соглашение по безопасности с Киевом подписал Лондон.

Соединенные Штаты заявили о намерении подписать этот документ, а Украина и Дания договорились начать переговоры о подписании аналогичного соглашения.

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