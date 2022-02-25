"Беспрецендентное решение": президент Франции принял решение об экономической помощи Украине

Франция выделит Украине более 1 млрд. евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об экономической поддержке Украины и предоставлении оружия.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Как европейцы мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Это беспрецендентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом тяжелом испытании", — написал Макрон.

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