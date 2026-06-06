Беспрецедентный мор дельфинов в Черном море: в Одесской области зафиксировали рекордный случай

Мертвый дельфин / © Facebook/Иван Русев

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На побережье Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области зафиксировали беспрецедентный случай массовой гибели черноморских китообразных. За один день море вынесло на берег 22 мертвых животных — 20 азовок, одного дельфина-афалина и одного дельфина-белобочки.

Руководитель научного отдела парка Иван Русев рассказал об этом в заметке на своей странице в Facebook.

По его словам, находки сделали 5 июня во время обследования около 25 километров побережья нацпарка.

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«Ужасный экоцид от войны рф против Украины, продолжается. Они погибли больше месяца назад и только сейчас Черное море выбросило их на берег. Такого количества мертвых дельфинов, за один день, во время войны, мы еще не регистрировали.», — отметил ученый.

По оценке специалиста, животные погибли более месяца назад, а их тела только теперь вынесло на берег течением и волнами. Русев отметил, что обследование охватило лишь часть побережья, тогда как значительное количество погибших морских млекопитающих может оставаться в открытом море или на дне.

В то же время подобные случаи в последние дни фиксируют не только в Украине. По словам ученого, в конце мая и в начале июня гибель дельфинов и вынос их тел на берег также регистрировали на румынском и болгарском побережьях Черного моря. Кроме того, в Одесском заливе обнаруживали живых, но тяжело контуженных животных.

«Такие катастрофические масштабы являются прямой ссылкой к черному 2022 году, когда началась самая масштабная волна мора морских млекопитающих. Главная, страшная и единственная первопричина этого ужаса — война. Из-за полномасштабной и варварской войны, которую рф развязала против Украины и против всей нашей окружающей среды, экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса», — добавил ученый.

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По словам Русева, массовая гибель китообразных может быть следствием сочетания нескольких факторов. Среди вероятных факторов он называет загрязнение моря нефтепродуктами, которое, по его словам, может вызывать у животных токсические поражения организма, в частности гепатит, панкреатит и нефрит. Также он рассказал о возможном влиянии мощных сонаров, взрывов и запусков ракет, которые способны дезориентировать дельфинов.

«Таким образом, из-за широкомасштабной войны, которую развязала РФ, экосистема Черного моря и ее биоразнообразие, в последние годы подверглась мощной антропогенной нагрузке. За этот период полномасштабной войны с охватом акватории Черного моря выросли объемы поступления, преимущественно в Северо-Западную часть моря, биогенных веществ, таких как азот, фосфор, нитраты», — подчеркнул Русев.

Он добавил, что с начала полномасштабной войны в Черное море попадают различные загрязнители из-за разрушения портовой и прибрежной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о нефтепродуктах, масле, тяжелых металлах, химических соединениях, остатках боеприпасов, беспилотников, кораблей, самолетов и ракет.

По словам ученого, такие процессы создают дополнительную нагрузку на экосистему моря и негативно влияют на популяции черноморских китообразных. Специалисты продолжают фиксировать случаи гибели и поражения морских млекопитающих, документируя их для дальнейших исследований.

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«Популяции уникальных черноморских китообразных ежедневно теряют свою жизнеспособность, прочность и генетическую способность к возрождению. Если мир не остановит агрессора, Черное море рискует навсегда потерять своих уникальных обладателей. Мы документируем каждый такой факт как преступление против Природы», — добавил руководитель научного отдела парка.

Ученый поблагодарил начальника Приморского отделения пограничной службы 26-го отряда за помощь и содействие в сборе данных о гибели китообразных.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что из-за действий России Черное море подверглось масштабному экоциду. По данным ученых, за два года полномасштабной войны погибли десятки тысяч дельфинов, тысячи птиц, миллионы мидий, а значительные участки акватории были загрязнены нефтью и ракетным топливом.

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