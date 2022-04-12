Беспроцентный кредит: кто может пользоваться льготными условиями

Беспроцентный кредит: кто имеет право на кредит под 0% годовых по обновленной программе / pixabay.com

Читайте в материале ТСН.ua – кто может взять беспроцентный кредит по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Правительством была расширена государственная программа Доступные кредиты 5-7-9%, чтобы стимулировать бизнес в условиях войны и поддержать производителей сельхозпродутции. Сейчас некоторые предприниматели имеют право получить кредит на льготных условиях — под 0% годовых. Кто может рассчитывать на беспроцентный кредит и как подать заявку?

Беспроцентный кредит – кто может получить?

Обновленная программа кредитования доступна следующим категориям предпринимателей:

агропроизводители — беспроцентный кредит имеют право брать средние предприятия, которые имели годовой доход не более 50 млн. евро и крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн. евро (для них доступна ставка под 0% годовых сроком на полгода, чтобы получить достаточное финансирование для посевной кампании) ;

любые средние и крупные предприятия (годовой доход которых составляет до 50 млн евро соответственно) — они могут брать беспроцентный кредит на весь период действия военного положения + 1 месяц после его окончания (после ставки вырастет до 5% годовых).

В Министерстве финансов Украины пояснили, что кредитовать сельскохозяйственных производителей могут по следующим целям:

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для приобретения сельскохозяйственной техники (на срок до 5 лет);

пополнение оборотных средств, чтобы приобрести удобрения, семена, горюче-смазочные материалы (на срок до 3 лет).

Чтобы получить беспроцентный кредит, агропроизводителям нужно подать заявление до 31 мая 2022 года. Максимальный размер кредита – 60 млн гривен.

Другие предприятия могут подавать заявления до конца действия военного положения в Украине. Кредит можно брать на следующие цели:

приобретение основных средств (на срок до 5 лет);

пополнение оборотных средств для осуществления предпринимательской деятельности (на срок до 3 лет).

Максимальный размер кредита также составляет 60 млн. гривен.

Правила подачи заявки для оформления беспроцентного кредита

Если вы хотите оформить кредит под 0% годовых по обновленной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", необходимо обратиться в банк. Следует обратить внимание на то, что каждый банк требует определенный перечень документов и устанавливает отдельные критерии. Узнать все условия можно только после того, как предприниматель подаст заявление на сайте выбранного банка или обратится в работающее отделение самостоятельно. Например, в ПриватБанке это можно сделать здесь.