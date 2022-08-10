Бессильная ярость может подтолкнуть Путина к провокации на ЗАЭС: Пионтковский о планах диктатора

Глава Кремля понимает невозможность использования Россией ядерного оружия из-за угроз с Запада. Именно поэтому может прибегнуть к подобным действиям на АЭС.

Такое мнение высказал "24 канала" российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, вину за ядерную провокацию на атомной станции диктатор планирует перевести на Украину. Ведь подобная практика для государства-террористки уже традиционна. К примеру, в 1999 году перед началом своего правления Путин организовал подрывы многоэтажек. Обвинили в этом чеченцев, а потом началась вторая Чеченская война.

"Путин планирует взорвать Запорожскую АЭС и обвинить Украину в том, что это украинцы. Повторить тот же прием, что и с лагерем военнопленных. Тот же прием, благодаря которому он пришел к власти", — отмечает публицист.

Провокации на ЗАЭС Пионтковский называет самым опасным, чем сейчас может прибегнуть Кремль. В свою очередь, угрозу ядерного удара он оценивает как низкую. Впрочем, именно невозможность Путина нанести его — подталкивает к провокациям на АЭС.

"Его бессильна ярость, невозможность безнаказанного ядерного удара по Украине или по Европе могут подтолкнуть к такой провокации — устроить взрыв на ЗАЭС, свалив это на Украину", — добавляет Андрей Пионтковский.

Напомним, российские кафиры 5 августа во временно захваченном Энергодаре устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Затем вечером русские войска атомная электростанция из реактивных систем залпового огня. Из-за вражеских обстрелов АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции был отключен от энергосистемы.

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