"Бессмысленно отказываться от дешевых денег": в Вашингтоне продолжаются переговоры с МВФ

"Бессмысленно отказываться от дешевых денег": в Вашингтоне продолжаются переговоры с МВФ

Правительство Украины надеется получить от Международного валютного фонда по программе stand by транш на сумму 700 млн долларов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко проводит переговоры в США с представителями МВФ по поводу следующего транша. Об этом в среду, 7 июля, сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко на пресс-конференции на форуме "Украина 30".

По словам вице-премьера, правительство Украины выполнило все обязательства, которые брало на себя государство "в плане институциональных перемен". "Мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег — это бессмысленно", — подчеркнул Алексей Любченко.

В то же время вице-премьер-министр добавил, что не ожидает больших потрясений в экономике, если эти средства не поступят до конца 2021 года.

Как сообщил Алексей Любченко, переговоры с МВФ по поводу 18-месячной программы stand-by для Украины на сумму около 5 млрд грн проводит в Вашингтоне министр финансов Сергей Марченко.

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Напомним, что по этой программе МВФ Украина сразу было выделено 2,1 млрд долларов первого транша, а рекомендации на выделение второго транша (700 млн долларов) пока не было. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман после первого просмотра программы заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.

Напомним, Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украина возобновит переговоры о продолжении сотрудничества с МВФ и получении следующего транша после принятия во втором чтении нескольких законов Верховной Радой. Речь идет о земельной реформе, законов о НАБУ, Назка и Высший совет правосудия.

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