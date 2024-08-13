Бессмысленно отправлять людей "на убой" — Чмут о потерях на фронте

Тарас Чмут, говоря о методах ведения войны, ответил, кто же важнее – люди или посадки.

Украинской армии нужно беречь личный состав, потому что люди могут закончиться.

Такое мнение высказал директор одного из крупнейших волонтерских фондов "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут в интервью YouTube-каналу Pressing.

"Посадками войну не выиграть. Но и не борясь за них, не удержать страну. Бессмысленно отправлять людей "на убой" там, где это очевидно, и командиры знают, что это очевидно. Но в то же время мы не можем просто брать и отступать повсюду. Это вопрос адекватности принятия решения и критерия, что люди кончаются, и важнее каких-то нестратегических квадратных метров. Потому что люди – кончаются, и если они закончатся, то дальше утраченных посадок будет очень много. И не только посадок", – говорит волонтер.

По словам Чмута, у него сейчас создается впечатление, что многие в этой стране думают, что люди – возобновляемый ресурс.

"Это не так. Они – могут закончиться. И их надо с каждым месяцем беречь – технологиями, обученностью, умом применения и адекватностью задач, которые ставятся этим людям", – подчеркнул он.

Чем отличается Залужный от Сырского

"Много. Всем. Есть положительные моменты. Есть отрицательные моменты. В значительной степени мне нравится уменьшение политизации Вооруженных сил. В значительной степени мне не нравится отношение к человеческой жизни солдат. Этот список можно продолжать долго. Есть позитив, есть негатив. Мы пересекались ( с Сырским) один раз, где-то месяц назад", – говорит Тарас Чмут.

По его мнению, система в армии в целом не готова к большим изменениям и система не готова к "рыночным отношениям".

Ранее Тарас Чмут раскрыл объемы производства украинских ракет. Также он рассказал, становится ли россиянам труднее наступать.

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